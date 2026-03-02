משרד ההגנה של כווית עדכן היום (שני) כי מספר מטוסי קרב של חיל האוויר האמריקני התרסקו הבוקר בשטח המדינה.

כל הטייסים ואנשי הצוות הצליחו להפעיל את כסאות המפלט בזמן. הם פונו לבתי חולים מקומיים ומצבם מוגדר יציב.

נמסר כי כווית וארה"ב מנהלות חקירה משותפת בדרגים הגבוהים ביותר לבירור נסיבות האירוע החריג.

באחד התיעודים נראים תושבים מקומיים שסייעו לטייס והעבירו אותו לידי כוחות הביטחון המקומיים.

באירוע נוסף שאירע בכווית דווח כי השגרירות האמריקנית ספגה ירי והחלה לעלות באש. טרם התברר מי עומד מאחורי המעשה.

בתקשורת הערבית דווח הבוקר על הפצצות בבחריין, בבסיס האמריקני עיסה, ותיעודים מהמקום הופצו זמן קצר לאחר מכן. בנוסף נמסר כי כטב"ם איראני פגע הלילה במלון בבחריין וגרם לנזק.

גם בעיראק דווח על שורת תקיפות מהאוויר נגד יעדים ובסיסים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה.

במהלך הלילה התרחשו עימותים בין אנשי המיליציות לכוחות הביטחון בבגדאד, והמיליציה הפרו-איראנית בעיראק עדכנה על שני הרוגים.