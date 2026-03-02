זירת נפילת הטיל בבאר שבע צילום: דוברות מד"א

26 בני אדם נפצעו, אחד באורח בינוני והיתר קל, מנפילת טיל איראני בבאר שבע. צוותי מד"א טיפלו בהם ופינו אותם לבית חולים. הפציעות נגרמו כתוצאה מרסיסי זכוכיות.

פראמדיק מד"א דביר בן זאב סיפר: "התקבלו קריאות רבות במוקד 101 של מד"א על נפילת רסיסים בשכונה. כשהגענו ראינו רחוב עם הרס ונזק לחזיתות הבתים, יצאו אלינו פצועים כשהם מבוהלים וסובלים מפגיעות קלות של רסיסים.

פתחנו אזור ריכוז מסודר כדי לבצע מיון מהיר ולהעביר את הנפגעים לבתי החולים בצורה היעילה ביותר", הוסיף בן זאב.

אתמול נרצחו תשעה בני אדם ועוד 48 נפצעו כתוצאה מפגיעה ישירה בבית כנסת בבית שמש.

עד כהן הותרו לפרסום שמותיהם של שישה מבין ההרוגים: גבריאל ברוך רווח, בלוריה כהן ובנה יוסף, אורן כץ, שרה אלימלך ובתה רונית.

במערכת הביטחון העריכו כי מדובר בפגיעה ישירה של טיל איראני שהמיירט ככל הנראה החטיא.

צילום: דוברות המשטרה

