השר בן גביר בבאר שבע צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיע היום (שני) לזירת נפילת הטיל בבאר שבע, ואמר כי העובדה שהאירוע הסתיים בפצוע אחד באורח בינוני ותשעה פצועים קל היא נס של ממש.

"היה כאן נס גדול. אנחנו עכשיו ערב חג הפורים. חמינאי סיים כמו המן וכך צריכים לסיים כל המנהיגים האיראניים", אמר בן גביר.

הוא הוסיף "אני גאה בעבודה של הצבא שלנו, של החיילים שלנו, של הטייסים שלנו. אתם רואים כאן את השוטרים ואת המשמר הלאומי שמביאים גאווה. ראינו תמונות של הלוחמים שלנו מוציאים אנשים מהבתים כאן ומחלצים אותם, כך גם כבאות והצלה עושים עבודת קודש. אנחנו ערוכים, המשטרה ערוכה ומתוגברת, תיגברנו גם כיתות כוננות. עם ישראל חזק".

74 בני אדם פונו היום לבית החולים סורוקה אחרי נפילת הטיל האיראני בבאר שבע, חלקם נפצעו מהנפילה ואחרים הם נפגעי חרדה שלא בהכרח היו בזירת האירוע. אחד מהפצועים, גבר כבן 35, נמצא במצב בינוני, 57 במצב קל ו-16 הם נפגעי חרדה.

ד"ר צחי סלוצקי, סגן מנהל סורוקה התייחס למצבו של הפצוע הבינוני: "הוא סובל מחתכים בפנים ובגוף. הוא עובר הערכה, בדיקת סיטי בכל הגוף ויאושפז בבית החולים".

בעיריית באר שבע אמדו את הנזקים וככל הנראה שני בניינים עם כ-36 בתי אבי לא יהיו ראויים למגורים, מה שיצריך טיפול בקרוב ל-500 תושבים שיזדקקו לפינוי.

מפקד מחוז דרום במשטרה ניצב חיים בובליל אמר בזירה: "המטח יצר מכתש גדול במרכז העיר, הייתה נפילה ישירה של טיל. המשימה העיקרית הייתה לבודד את הזירה. בסך הכול נפנה 10 מבנים ונסייע לאנשים שזקוקים לעזרה בפינוי. מה שהציל פה חיי אדם זה המשמעת האזרחית של האנשים, הבינו שיש אזעקה והתמגנו".

מאז תחילת התקיפות בשטח איראן, נהרגו בישראל 12 בני אדם. תשעה מהם מפגיעה ישירה של טיל איראני בליסטי במקלט ובמבנים סמוכים בבית שמש. שתי נשים נהרגו במטחי טילים ששוגרו לתל אביב, וגבר בן 102 נהרג כשנחבל בדרך למרחב מוגן.