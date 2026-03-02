השמדת ספינות המלחמה CENTCOM

צבא ארה"ב הודיע הערב (שני) באופן רשמי כי השמיד את כל 11 ספינות המלחמה של איראן שפעלו במפרץ עומאן.

בהודעה פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הובהר כי היכולת האיראנית לאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים חוסלה.

בתוך יומיים בלבד, כוחות הצי והאוויר של ארה"ב מחקו את הנוכחות הצבאית האיראנית במפרץ עומאן. 11 ספינות מלחמה הוטבעו והושמדו כליל.

ארה"ב הבהירה כי המשטר האיראני הטריד ותקף ספנות בינלאומית באזור במשך עשרות שנים, וכי "הימים ההם תמו".

בארה"ב הדגישו כי חופש השיט הימי הוא אינטרס כלכלי עליון של ארה"ב והעולם ב-80 השנים האחרונות, וכוחותיה ימשיכו להגן עליו בנחישות.