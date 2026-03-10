מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי" התקבלו בחמ"ל 119 של מערך הסייבר הלאומי כ-1,300 דיווחים מאזרחים על שיחות ומסרונים שנועדו לעורר פחד או לגרום למסירת מידע אישי. לפי נתוני המערך, כ-77 אחוזים מהמקרים הם ניסיונות דיוג (פישינג).

במערך הסייבר ציינו כי המסרונים והשיחות כוללים מסרים שמטרתם ליצור מניפולציה על הציבור, לגרום לאזרחים למסור פרטים אישיים או להיכנס לקישורים זדוניים, ולעיתים גם לפגוע במורל באמצעות הפחדה.

הדיווחים המתקבלים נבדקים ומתוחקרים על ידי אנשי המערך, במטרה לאתר את מקור ההפצה ולבלום את המשך הפעילות.

אחת השיטות שנמצאת בעלייה בשבוע האחרון היא שיחות ממספרים לא מוכרים ולעיתים גם ממספרים מחו"ל. בחלק מהמקרים מדובר בשיחות קצרות שמסתיימות בניתוק, ובמקרים אחרים המתקשר מנסה ליצור לחץ, לבקש פעולה מסוימת, להפנות לאתר אינטרנט או לדלות מידע אישי.

במערך הסייבר מדגישים כי מדובר בניסיון של גורמים עוינים לזרוע תבהלה בקרב הציבור הישראלי. לדבריהם, במקרים שבהם האזרח לא מסר מידע אישי ולא נכנס לקישור חשוד - לא נגרם נזק ממשי.

במערך קוראים לציבור לגלות ערנות ולהימנע משיתוף פעולה עם גורמים לא מוכרים.

בין ההנחיות: לא לענות לשיחות ממספרים לא מוכרים או מחו"ל אם אינכם מצפים להן, להפעיל סינון למספרים לא מוכרים במכשיר וביישומון וואטסאפ, לנתק מיד משיחות חשודות ולא למסור קודי אימות או פרטים אישיים.

עוד מדגישים כי יש לשים לב לניסוחים חריגים או חשודים בהודעות, גם אם הן נראות כאילו נשלחו מגורם מוכר. במקרה של אירוע סייבר ניתן לדווח לחמ"ל מערך הסייבר הלאומי במספר המקוצר 119 או דרך אתר המערך.