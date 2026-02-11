שירות הביטחון הכללי ומערך הסייבר הלאומי חשפו היום (רביעי) כי בשנה האחרונה סוכלו מאות ניסיונות תקיפת סייבר מצד גורמי מודיעין איראניים.

ניסיונות אלו כוונו נגד בכירים בממשל ובמערכת הביטחון, אנשי אקדמיה, עיתונאים ועובדי תעשיות ביטחוניות.

לפי ההודעה המשותפת, זוהתה עלייה משמעותית בפעילות העוינת החל ממבצע "עם כלביא". מטרת התקיפות היא איסוף מידע אישי ומקצועי לטובת קידום פעילות טרור, ריגול והשפעה.

שיטת הפעולה מתבססת על "דיוג ממוקד" (Phishing), הכולל פנייה אישית תוך התחזות לדמויות מוכרות והזמנה להורדת קבצים או ללחיצה על קישורים. בדרך זו מנסים התוקפים להשיג פרטי התחברות וקודי אימות לחשבונות גוגל, טלגרם ו-WhatsApp, כדי להשיג גישה מלאה לתכתובות ולמידע של המותקפים.

שב"כ ומערך הסייבר פעלו בחודשים האחרונים לבלימת הניסיונות באמצעות העברת התרעות ממוקדות, ביצוע חסימות ותדרוך אישים להקשחת אבטחת חשבונותיהם.

במקביל, בוצעו קמפיינים להעלאת מודעות בקרב הציבור והאוכלוסיות הרלוונטיות.

הגופים ממליצים לציבור ובפרט לאישים המחזיקים במידע רגיש, להפעיל אימות דו-שלבי, לגלות עירנות לפניות מגורמים חדשים ולהימנע ממסירת פרטים אישיים או לחיצה על קישורים חשודים.

עוד צוין כי מומלץ להשתמש בתוכניות הגנה מתקדמות שהשיקו לאחרונה החברות גוגל ו-WhatsApp.

לסיום נמסר: "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול לאיתור פעילות של גורמים עוינים על מנת לסכלה מבעוד מועד ויחד עם מערך הסייבר הלאומי, יפעלו לחיזוק ההגנה מפני תקיפות אלו".