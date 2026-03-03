בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני ביום ראשון דנו השרים לעומק בסוגיית המבצע באיראן, כאשר במהלך הדיון הוצגו הערכות מודיעיניות שלפיהן חיזבאללה צפוי להצטרף למערכה בשעות הקרובות.

המידע לא הפתיע את הנוכחים, אך לאחר יומיים של שקט בגזרה עלתה השאלה כיצד לפעול.

על פי הדיווח בחדשות 12, בפני השרים הוצגה דילמה: להמתין למימוש הירי מצד חיזבאללה ולהציגו כהתקפה שמצדיקה תגובה, או לצאת למתקפת מנע שתסכל את האיום מראש.

השיקולים כללו היבטי לגיטימציה בינלאומית לצד הצורך המבצעי למנוע פגיעה בשטח ישראל.

לאחר דיון קצר הוחלט לצאת למתקפת מנע. אלא שבשעה 1:04 לפנות בוקר שיגר חיזבאללה שלוש רקטות לעבר ישראל, אחת מהן יורטה ושתיים נפלו בשטחים פתוחים. בהמשך שיגר הארגון גם כלי טיס לעבר הצפון ונטל אחריות על המתקפות.

בעקבות הירי הפכה מתקפת המנע שתוכננה למהלך תגובה רחב נגד מטרות הארגון בלבנון.

על פי הדיווח, בישראל מעריכים כי התגובות צפויות להחריף בימים הקרובים, לאחר שחיזבאללה הצטרף למערכה.