ניסיון דריסת כתבת ערוץ 14 ערוץ 14

תיעוד שפורסם מציג ניסיון דריסה של כתבת ערוץ 14, אורנית פורן סויסה, בלב תל אביב.

על פי הדיווח, אזרחית ניסתה לפגוע בה באמצעות אופניים במהלך שידור.

ממשטרת ישראל נמסר כי "התלונה תטופל ביסודיות. בשעה שבה מדינת ישראל נמצאת במלחמה על קיומה, מצופה מאזרחים לנהוג באחריות ובהתאם לחוק".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב "שוחחתי הערב עם כתבת ערוץ 14 אורנית פורן סויסה שעברה ניסיון תקיפה חמור על ידי אנרכיסטית. אני מגנה בחריפות את ניסיון התקיפה בזמן שידור חי מכיכר הבימה בתל אביב, כאשר אנרכיסטית רכובה על אופניים ניסתה לפגוע בה במכוון.

פגיעה בעיתונאית במהלך עבודתה היא חציית קו אדום ופגיעה בחופש העיתונות. אלימות פוליטית לא תרתיע ולא תשתיק. אני מחזק את הכתבת ומבהיר: מי שבוחר באלימות - יישא באחריות! המשטרה תגיע אל כל פורעי החוק".