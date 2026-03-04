סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ה-CIA, מקדמת תוכנית חשאית לחימוש כוחות כורדיים-איראניים לקראת פשיטה קרקעית במערב איראן כבר בימים הקרובים, כך דיווחה הלילה (רביעי) רשת CNN.

המהלך, שמתבצע בתיאום עם ממשל טראמפ, נועד להצית התקוממות עממית רחבה ולערער את יציבות משטר האייתוללות, בעוד ישראל וארה"ב ממשיכות במבצע "שאגת הארי".

התוכנית מתבססת על אלפי לוחמים כורדים הפועלים לאורך הגבול עם עיראק, ומטרתה לייצר "כאוס" שיאלץ את משמרות המהפכה להסיט משאבים מדיכוי הפגנות אל עבר זירת פנים מאתגרת.

לפי גורמים כורדים שצוטטו בדיווח, המהלך עשוי לאפשר פתיחת חזית פנימית באיראן, שתעודד מחאות אזרחיות בערים הגדולות ותערער את יציבות המשטר.

עוד דווח כי ממשל הנשיא דונלד טראמפ מקיים קשר עם גורמי אופוזיציה איראניים ועם מנהיגים כורדים בעיראק השכנה כחלק מהיערכות אזורית רחבה יותר.