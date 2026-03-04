מטוס אדיר (F35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל הבוקר (רביעי) מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי הבירה האיראנית.

לפי דובר צה"ל, מדובר באירוע חסר תקדים המהווה את ההפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי מטוס F-35. עד היום רשם ה-F-35 הפלות של כטב"מים וטילי שיוט בלבד.

בפעם האחרונה שבה הפיל חיל האוויר מטוס קרב של מדינת אויב הייתה ב-24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון, אז הפיל מטוס F-15 “בז" ישראלי שני מטוסי MiG-23 סוריים.

מטוס ה-F-35I "אדיר" הוא גרסה ישראלית משודרגת של מטוס הקרב החמקן מהדור החמישי F-35 Lightning II מתוצרת חברת לוקהיד מרטין האמריקאית.

המטוס הותאם במיוחד לצרכי חיל האוויר הישראלי באמצעות מערכות ישראליות מתקדמות בתחומי התקשורת, הלוחמה האלקטרונית והמודיעין.

המטוס נועד לבצע משימות תקיפה חשאיות בעומק שטח האויב, לפעול במרחבים רוויי איומים ולדכא מערכות הגנה אווירית. בנוסף הוא מסוגל לבצע משימות מודיעין, שליטה ובקרה אווירית ושיתוף מידע בזמן אמת עם כלי טיס אחרים.

חיל האוויר הישראלי כבר רשם מספר הישגים מבצעיים ראשונים בעולם עם המטוס: בשנת 2018 בוצעה התקיפה המבצעית הראשונה של F-35, וב-2021 נרשמה הפלת הבכורה כאשר מטוסי "אדיר" יירטו שני כטב"מים איראניים.

במערכת הביטחון מדגישים כי יכולות החמקנות, מערכות החיישנים המתקדמות והמנוע העוצמתי של המטוס מאפשרים לו לפעול בעומק שטח האויב ולזהות מטרות ממרחק רב - יכולות שבאו לידי ביטוי גם באירוע החריג שנרשם הבוקר מעל שמי טהרן.