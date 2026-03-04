בשיחת טלפון דרמטית שנערכה בשבוע שעבר עדכן ראש הממשלה בנימין נתניהו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, צפוי להתכנס בשבת בבוקר בטהרן יחד עם בכירי היועצים הצבאיים שלו - התכנסות נדירה המהווה, לפי ההערכה, הזדמנות מבצעית לחיסולם בתקיפה אווירית. כך דווח בחדשות 12 מפי שלושה מקורות שתודרכו על פרטי השיחה.

השיחה התקיימה ב־23 בפברואר בקו מאובטח מחדר המצב בבית הלבן - פרטים שלא נחשפו עד כה. על פי הדיווח, מדובר היה באחד הרגעים המכריעים והדרמטיים שהובילו בסופו של דבר לפרוץ המלחמה שבה פתחו ארצות הברית וישראל לפני חמישה ימים.

באותו שלב טרם קיבל טראמפ החלטה סופית על פתיחה במבצע צבאי. גורמים ישראלים אמרו כי השיחה הייתה חלק מסדרת שיחות ותיאומים אינטנסיביים בין נתניהו לטראמפ במהלך החודשיים שקדמו לפרוץ המלחמה. רק ביום חמישי, לאחר שהנשיא האמריקני השתכנע כי המודיעין שהוצג בפניו מדויק וכי המשא ומתן עם איראן הגיע למבוי סתום, התקבלה ההחלטה לצאת לפעולה.

לפי הדיווח, בדיקה ראשונית שערכה סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב (CIA) - בהנחיית טראמפ - אישרה את המידע שאסף המודיעין הצבאי הישראלי. טראמפ אמר לנתניהו כי הוא ישקול את הצעד, אך באותם ימים היה ממוקד גם בהכנות לנאום מצב האומה שנשא ביום שלישי בלילה.

מקור שמעורה בפרטים סיפר כי "ביום חמישי ה-CIA אישר שכל האנשים הללו אכן יהיו יחד, והיינו צריכים לנצל את ההזדמנות".

באותו יום התקשרו שליחיו של טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, מז'נבה לאחר שעות ארוכות של שיחות עם נציגים איראנים. השניים עדכנו את הנשיא כי להערכתם אין עסקה שניתן להגיע אליה. יום לאחר מכן, בשעה 15:38 לפי שעון החוף המזרחי, נתן טראמפ את ההוראה הסופית לפתוח במבצע - ו-11 שעות לאחר מכן כבר החלה המלחמה.

בכיר ישראלי אישר כי בשבועות שקדמו למהלך התקיימו מגעים רבים בין טראמפ לנתניהו - הן בפגישות פנים אל פנים והן בשיחות טלפון. לדבריו, אף שהנשיא האמריקני לא קיבל החלטה עד יומיים לפני התקיפה, המבצע נדון לעומק במשך שבועות ארוכים בין שתי המדינות.

בכיר אמריקני נוסף אמר כי "החשיבה הייתה על סוף מרץ, תחילת אפריל לתקיפה, מה שהיה נותן זמן לבנות את הטיעון לציבור האמריקני. אבל אז ביבי התחיל ללחוץ ולדבר על כך שהם (הישראלים) מחזיקים אנשים כמו פהלווי בדירות מסתור. ביבי אמר שהם עומדים להרוג אותם. ולכן היה צריך להזדרז ולפעול".

שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, סירב להתייחס לפרטי השיחה בין נתניהו לטראמפ והכחיש כי ראש הממשלה "לחץ" או ניסה להאיץ את לוח הזמנים. לדבריו, נתניהו גם לא העלה טענה שלפיה מנהיגי אופוזיציה איראנים נמצאים בסכנה.

לדבריו, "במהלך השנה האחרונה עבדנו בתיאום הדוק יותר מאי-פעם עם שותפינו בארה"ב בנושא איראן, ואנו רואים עין בעין את הסכנה שאיראן מציבה לישראל, לארה"ב ולעולם החופשי. כל מי שמכיר את הנשיא טראמפ יודע שהוא מנהיג חזק שאי אפשר להוביל אותו באף".