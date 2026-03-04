אזעקות הופעלו בצהריים (רביעי) במספר מרחבים ברחבי הארץ, בהפרש של מספר דקות, בעקבות שיגורים שבוצעו במקביל מאיראן ומלבנון.

על פי הנתונים שנמסרו, חמש רקטות שוגרו מלבנון וטיל אחד שוגר מאיראן - וכולם יורטו על ידי מערכות ההגנה האוויריות.

שוטרי מחוז ת"א מטפלים במספר זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז.

גורם צבאי בכיר ציין כי בצה"ל בוחנים כעת האם מדובר בניסיון ראשון של "ירי מתואם" בין טהראן לחיזבאללה, במטרה לאתגר את מערכות ההגנה האווירית של ישראל.

בתגובה, צה"ל החל בגל תקיפות במרחב דרום לבנון.

ההתרעות הראשונות נשמעו באזורי ירקון, השרון, דן והשפלה, בין היתר בערים פתח תקווה, רמת גן, גבעת שמואל, ראש העין, אלעד, כפר קאסם ויישובים נוספים.

כעבור דקות התרחב מעגל ההתרעות גם לתל אביב, גבעתיים, חולון ואזורים נוספים בגוש דן והשרון. כעבור דקה הופעלו אזעקות נוספות בשרון, בשומרון, בשפלת יהודה ובאזורים נרחבים במרכז הארץ.

בהמשך נשמעו התרעות גם בירושלים וסביבתה, ביהודה ושומרון, בלכיש, בקריית גת, באשדוד ואשקלון, וכן בגליל המערבי, נהריה, עכו ויישובי קו העימות.

נכון לעת הזו לא נמסר על נפגעים.