מקורות איראנים מסרו היום (רביעי) לרויטרס כי מוג'תבא חמינאי שרד ניסיון חיסול בתקיפות האחרונות על איראן.

מדובר בבנו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל על ידי ישראל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".

הדיווח מגיע בזמן שבו "מועצת המומחים" של איראן מתכנסת בנסיבות חירום כדי לקבוע את עתיד הנהגת הרפובליקה האסלאמית.

מוג'תבא נחשב למועמד הטבעי והמוביל לרשת את אביו, והוא מחזיק בהשפעה עצומה על משמרות המהפכה ועל מנגנוני הדיכוי של המשטר.

למרות הרצון להכריז עליו כמנהיג העליון כדי לייצר יציבות, חלק מחברי המועצה מביעים חשש כבד. לטענתם, הכרזה רשמית תהפוך אותו למטרה מסומנת באופן מיידי עבור חיל האוויר הישראלי או כוחות ארה"ב.

חמינאי בן ה-56 הוא בנו השני של המנהיג העליון שחוסל, והוא נחשב לאיש המחנה השמרני-קיצוני כמו אביו.