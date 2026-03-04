דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, מצהירה כי הנשיא טראמפ נחוש להשלים את המשימה שהציב לעצמו - מניעת השגת נשק גרעיני.

היא הצהירה כי בשעות הקרובות ארה"ב וישראל ישיגו שליטה מלאה במרחב האווירי של איראן.

"ארה"ב גורמת לכך שאיראן לא תוכל לעולם להגיע לנשק גרעיני. הנשיא טראמפ נחוש להשלים את המשימה", הוסיפה לוויט.

לדבריה "תחת הנהגתו של הנשיא טראמפ, משטר הטרור האיראני הסורר נמחץ לחלוטין. 47 שנים של סובלנות ואפשרות לפעול בחופשיות מצד נותנת החסות המובילה בעולם לטרור מדינתי הגיעו לקיצן. מנהיגי הטרור הרצחניים של איראן משלמים על פשעיהם נגד אמריקה, והם משלמים בדם".

"הנשיא טראמפ מחייב את המפלצות הללו לתת דין וחשבון ומכבה לצמיתות את שאיפותיה הגרעיניות של איראן. דורות עתידיים של אמריקאים יביטו ברגע הזה כרגע שבו הסתיים האיום של איראן חמושה בנשק גרעיני - עם תחילתו של מבצע 'זעם אדיר' שהושק בסוף השבוע האחרון", הוסיפה לוויט.

היא נשאלה עד כמה המידע שראש הממשלה נתניהו העביר לנשיא דונלד טראמפ בטלפון היה חשוב בהחלטתו לתקוף/ זה היה חשוב מבחינת לוח הזמנים, אבל עוד לפני אותה שיחת טלפון הייתה תחושה ברורה שהמשטר האיראני עומד לתקוף נכסים אמריקניים ואת אנשינו באזור. הנשיא עמד בפני בחירה - האם ארה"ב תשתמש בצבא שלה וביכולותיה כדי להכות ראשונה ולהסיר את האיום הזה שמאיים על המדינה שלנו ועל אנשינו כבר 47 שנים, או שהוא, כמפקד העליון, יישב ויצפה כיצד המשטר האיראני הסורר תוקף את אנשינו באזור. האופציה השנייה כמובן לא מתקבלת על הדעת".

בעקבות איומו של הנשיא לנתק את קשרי המסחר עם ספרד אמרה הדוברת כי "ספרד שמעה את המסר של הנשיא אתמול, חזק וברור, ולמיטב הבנתי במהלך השעות האחרונות הם הסכימו לשתף פעולה עם הצבא האמריקני. הנשיא מצפה שכל בעלי בריתנו האירופים ישתפו פעולה במשימה הזאת, לא רק עבור ארה"ב אלא גם עבור אירופה - כדי למוטט את המשטר האיראני הסורר שמאיים על כולנו".

מוקדם יותר התייחס למבצע מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שאמר: "אנחנו בדרך להשיג את המטרות של המבצע, להרוס את משגרי ומפעלי הטילים שלהם וגם את הצי שלהם - כך שהם לא יוכלו לעולם להסתתר מאחוריהם כדי לפתח נשק גרעיני".