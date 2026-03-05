מטוס האדיר מפיל מטוס קרב איראני דובר צה"ל

דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין חשף תיעוד ראשון ממטוס האדיר (F35I) ברגע הפלת מטוס הקרב האיראני (YAK-130) מעל שמי טהרן.

"ביצעתי, המטרה נפלה, נמשיך לתקיפה", נשמע ברשת הקשר של הטייסים. דובר צה"ל מסר: "חיל האוויר ממשיך לתקוף עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני וסולל את הדרך ליצירת עליונות אווירית בשמי טהרן".

עוד מסר תא"ל דפרין כי "צה"ל פועל על פי תוכנית סדורה, ממוקד בהשגת מטרות המבצע והסרת איומים קיומיים לאורך זמן".

"העליונות האווירית וחופש הפעולה מאפשרים לנו להגיע לכל מקום ולתקוף כל מטרה. אנחנו ממשיכים לתקוף באופן שיטתי גם את חיזבאללה. עד כה תקפנו יותר מ-320 מטרות טרור של חיזבאללה, כ-80 מהם במהלך היממה האחרונה בלבד".

מדובר באירוע חסר תקדים המהווה את ההפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי מטוס F-35. עד היום רשם ה-F-35 הפלות של כטב"מים וטילי שיוט בלבד.

בפעם האחרונה שבה הפיל חיל האוויר מטוס קרב של מדינת אויב הייתה ב-24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון, אז הפיל מטוס F-15 “בז" ישראלי שני מטוסי MiG-23 סוריים.

מטוס ה-F-35I "אדיר" הוא גרסה ישראלית משודרגת של מטוס הקרב החמקן מהדור החמישי F-35 Lightning II מתוצרת חברת לוקהיד מרטין האמריקאית.

המטוס הותאם במיוחד לצרכי חיל האוויר הישראלי באמצעות מערכות ישראליות מתקדמות בתחומי התקשורת, הלוחמה האלקטרונית והמודיעין. המטוס נועד לבצע משימות תקיפה חשאיות בעומק שטח האויב, לפעול במרחבים רוויי איומים ולדכא מערכות הגנה אווירית. בנוסף הוא מסוגל לבצע משימות מודיעין, שליטה ובקרה אווירית ושיתוף מידע בזמן אמת עם כלי טיס אחרים.