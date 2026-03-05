מרדף בעוספיא: רוכב נעצר דוברות המשטרה

לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול עצרו אתמול רוכב אופנוע בעוספיא לאחר שנהג באופן המסכן את משתמשי הדרך וניסה להימלט מהכוחות.

הפעילות התקיימה במסגרת מבצעי משילות של מג"ב בשטחי המועצה המקומית בעוספיא שבמחוז חוף, במהלכם פועלים הכוחות נגד פעילות עבריינית ועבירות המסכנות חיים.

במהלך הסיור הבחינו הלוחמים ברוכב אופנוע הנוסע באופן מסוכן בכביש. כאשר סימנו לו לעצור, ניסה החשוד להימלט מהמקום, אולם לאחר מרדף קצר נעצר על ידי הכוחות.

בחיפוש שביצעו הלוחמים על גופו ובכליו נתפס חומר החשוד כסם. בדיקה נוספת העלתה כי החשוד נוהג ללא רישיון נהיגה מתאים וכי הוא נוהג בזמן פסילה.

החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת משטרת נשר, קיבל הזמנה לדין והאופנוע שעליו רכב חולט.