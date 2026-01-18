זירת התאונה במהלך המרדף תיעוד מבצעי מד"א

במהלך פעילות מבצעית שביצעו הערב (ראשון) לוחמי יחידת מג"ן של ימ"ר דרום, אותר רכב החשוד בהובלת אמצעי לחימה סמוך לפזורת ערוער שבנגב.

הנהג, שזיהה את הכוחות, החל להימלט תוך נהיגה פרועה בשטח. כוחות המשטרה פתחו במרדף רכוב אחר הרכב, שבמהלכו נורתה אש לעבר גלגלי הרכב בניסיון לעצרו.

במהלך המרדף נזרק מהרכב נשק מסוג M16. זמן קצר לאחר מכן, איבד הנהג שליטה על הרכב וגרם לתאונה עצמית. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו של הנהג במקום.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אמר בתגובה, "אני מגבה את לוחמי יחידת מג"ן של ימ"ר דרום שפעלו בפזורה הבדואית נגד עבריין נשק. מבצע 'סדר חדש' שיזמתי יחד עם המפכ"ל, לא היה מבצע רגעי - ושוטרי המחוז הדרומי, הממ"ז והמפכ"ל עובדים כל הזמן נגד הפושעים בנגב. מה שעשינו בתראבין, לקייה ותל שבע - נעשה בכל הנגב".

פרמדיקים במד"א, אלעד פס ורון מלכה, סיפרו, "ראינו גבר כבן 25 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".