תיעוד המרדף - והמעצר באיום אקדח דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה היום (שני) תיעוד ממצלמות הקסדה של אופנועני החטיבה לביטחון פנים (בט"פ) במג"ב, המתעד מרדף נחוש אחר רוכב טרקטורון שניסה להימלט מהם ברחובות העיר טייבה.

האירוע התרחש אתמול, כאשר במהלך פעילות שגרתית של הכוח בעיר, זיהו הלוחמים שני טרקטורונים שאחד מרוכביהם נסע ללא קסדת מגן. הלוחמים סימנו לרוכבים לעצור בצד הדרך, אך אלו החלו להימלט מהמקום תוך שהם מסכנים את עצמם ואת יתר משתמשי הדרך.

צוות האופנועים של מג"ב התמקד באחד החשודים וניהל אחריו מרדף שנמשך כשמונה דקות. במהלך המרדף, הרוכב תמרן בין סמטאות וכבישים בניסיון לחמוק מהלוחמים, שהמשיכו לדלוק אחריו תוך שהם שולפים אקדחים וקוראים לו לעצור באופן מיידי.

הנחישות הובילה בסופו של דבר לבלימת הטרקטורון ולמעצרו של החשוד בבטחה, מבלי שנרשמו נפגעים באירוע.

החשוד, תושב טייבה בן 32, הועבר להמשך טיפול בתחנת המשטרה המקומית. הוא זומן לחקירה בחשד לסיכון עוברי דרך בנתיב תעבורה ואי ציות להוראות שוטר במדים.

בנוסף לחקירה הפלילית, החשוד קיבל הזמנה לדין בגין עבירות התנועה שביצע.