צוות 'עזרא' מרקיד ומשמח במרחבים המוגנים דוברות

צוותי ההנהלה, המרכזות, והבוגרים של תנועת הנוער 'עזרא', מעל גיל 18, יצאו לשטח כדי לחזק את האוכלוסיות שנפגעו במלחמה עם איראן.

הפעילות מתקיימת בזמן שפעילות בני הנוער הצעירים מוגבלת בהתאם להנחיות משרד החינוך ופיקוד העורף, ולכן הצוותים הבוגרים של התנועה נרתמו לפעול בשטח.

בבית שמש ירדו הצוותים למקלטים ברחבי העיר, שם שימחו ילדים השוהים בהם והעבירו פעילויות שנועדו ליצור עבורם תחושת רוגע ואופטימיות.

בפתח תקווה קיימו הפעילים פעילות מחזקת עם משפחות מילואימניקים, המתמודדות עם מציאות מורכבת של בן זוג מגויס לצד טיפול בילדים בזמן אזעקות.

בדרום הארץ, בבאר שבע, הפעילים קיימו פעילויות הפוגה לילדים שפונו מבתיהם בעקבות נפילות באזור. לצד זאת הוקם מערך להכנת ארוחות חמות לחיילי פיקוד העורף הפועלים בגזרה.

גם בירושלים פעלו אנשי התנועה והקימו עמדות שמחה והפגה לילדים ולמשפחות מפונים השוהים במלונות בעיר, בניסיון להעניק להם רגעים של שקט ומשחק בתקופה המאתגרת.

מזכ"ל תנועת עזרא, לירן גרוס, אמר, "המציאות הביטחונית מאתגרת אותנו, אך היא לא יכולה לעצור את הרוח שלנו. אנחנו פועלים במלוא המרץ ובכפוף לכל הנחיות הבטיחות, כדי להיות שם עבור הילדים במקלטים, עבור משפחות המילואים ועבור החיילים".

עוד הוסיף, "אנחנו יודעים כמה כוח יש להתנדבות ולעזרה הדדית - שמייצרות את החוסן האמיתי של העורף ומאפשרות לנצח בחזית".