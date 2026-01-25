בסניף תנועת הנוער עזרא בשכונת רמות בירושלים נחנך השבוע ציור קיר ייחודי לזכרם של שלושה מבוגרי הסניף שנפלו במלחמת חרבות ברזל": גלעד אלמליח, נתנאל איתן וישי סלוצקי הי"ד.

היצירה, שנעשתה בשיתוף עיריית ירושלים, צוירה על ידי האמן אליסף מיארה, תושב מושב שוקדה שבעוטף עזה. היא מורכבת משלוש קשתות אבן ירושלמיות, שכל אחת מהן מספרת את סיפורו של אחד הנופלים באמצעות נופים וסמלים אישיים.

הקשת של רס"ל (מיל') גלעד אלמליח (30), לוחם שריון, מעוטרת בעצי רימון - ביטוי לחלומו לטעת פרדס.

סגן נתנאל איתן (22), קצין ביחידת 669 ובגדוד גפן, מונצח באמצעות דימוי של דרך מפותלת ומדרגות - ביטוי לשאיפתו המתמדת לטפס ולהתמודד עם אתגרים.

הקשת לזכרו של רס"ל (מיל') ישי סלוצקי (24), שנפל בקרב הגבורה בעלומים, מציגה מרחבים ירוקים - ביטוי לאהבתו העמוקה לטבע ולנופי הארץ.

אליסף פיניש, רכז מחוז ירושלים בתנועת עזרא, אמר: "הציור הזה הוא לא רק הנצחה, הוא מצפן חינוכי עבור החניכים. הם פוגשים כאן יום-יום את 'הדרך' של הבוגרים שגדלו איתם באותו סניף - דרך של אהבת תורה, עם וארץ. כל קשת בציור מספרת סיפור של חיים וחלומות, והמורשת שהם סללו ממשיכה ללוות אותנו ואת הדורות הבאים בסניף".