איש התקשורת האנטי ישראלי טאקר קרלסון עורר סערה לאחר שטען כי מאחורי המלחמה של ישראל עומדת לכאורה שאיפה להרוס את מסגד אל אקצא ולבנות במקומו את בית המקדש השלישי.

בדברים שאמר בתוכניתו התייחס קרלסון לפאץ' שנצפה על חלק מחיילי צה"ל במהלך הלחימה, ובו סמל בית המקדש.

לדבריו, עצם הופעת הסמל מרמזת כי מטרת המלחמה קשורה להשמדת אחד המקומות הקדושים ביותר לאסלאם.

קרלסון תהה כיצד חיילים בצבא שממומן בחלקו על ידי כספי משלמי המסים בארצות הברית מציגים, לדבריו, סמלים הקשורים לבניית בית המקדש.

"אנחנו רואים טלאים שמרמזים שהמטרה של המלחמה היא השמדת אחד המקומות הקדושים ביותר באסלאם ובנייה מחדש של מקדש", אמר.

בהמשך דבריו טען כי בארצות הברית רבים אינם מודעים לכך משום שמדובר בחברה חילונית שאינה שמה לב למשמעויות הדתיות של סמלים מסוג זה.

קרלסון קשר את הנושא גם לחסידות חב"ד וטען כי היא פועלת במשך שנים לקידום רעיון בניית בית המקדש השלישי.

"חב"ד היא ארגון בן בערך 250 שנה, ענף של היהדות החסידית", אמר. "הוא הובל במשך שנים על ידי הרב מנחם שניאורסון מברוקלין, שנחשב למשיח על ידי חלק מחסידיו והיה דמות מאוד משפיעה בקהילה האורתודוקסית".

קרלסון טען כי החסידות פועלת, לדבריו, "בצורה עדינה למדי - אלא אם מסתכלים היטב - לקדם את בניית בית המקדש השלישי".

בסיום דבריו חזר על הטענה המרכזית ואמר כי "חב"ד דוחפת לבניית בית המקדש השלישי".