ארבעה חודשים לאחר מעצרו המהדהד, יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד חזר הבוקר (חמישי) ללשכתו.

חזרתו התאפשרה עם פקיעת צו ההרחקה והחלטת בית המשפט המחוזי לקצר את המגבלות שהוטלו עליו בפרשת השחיתות המכונה "יד לוחצת יד".

בר-דוד ובכירים נוספים חשודים בקבלת שוחד מסוכן הביטוח עזרא גבאי, בתמורה להטיית מכרזים והעברת תיקי ביטוח של ארגוני ההסתדרות, רשויות מקומיות וחברות ציבוריות.

במהלך החקירה הושמעה לבר-דוד האזנת סתר המתעדת העברת כספים. בעקבותיה, הוא שינה את גרסתו והודה בקבלת כסף, אך טען כי מדובר ב"הלוואה" בלבד.

להב 433 חקרה עד כה 71 חשודים וגבתה כ-370 עדויות. במשטרה מעריכים כי הפרשה תסתיים בהגשת כתבי אישום.

במהלך תקופת ההרחקה מילא את מקומו רועי יעקב, שנעצר אף הוא בתחילת החקירה בחשד למעורבות בפרשה ושוחרר ממעצרו שלושה ימים לפני תום מעצרו.

בר-דוד חוזר לנהל את ארגון העובדים הגדול במדינה, אמנם תחת מגבלות מסוימות, אך עם חופש פעולה מול ראשי האגפים.