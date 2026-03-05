השמדת מטוסים של חיל האוויר האיראני CENTCOM

צבא ארצות הברית פרסם בצהריים (חמישי) תיעוד דרמטי המתעד השמדת מטוסי קרב איראניים במסגרת מבצע "שאגת הארי".

בסרטון שפרסם הצבא נראים רגעי התקיפה שבהם נפגעים המטוסים האיראניים, כחלק מהמאמץ לפגוע ביכולות האוויריות של המשטר.

לצד התיעוד פרסם הצבא האמריקאי הודעה ובה נכתב כי יכולותיו של המשטר האיראני נחלשות.

"יכולתו של המשטר האיראני להשפיע על כוחות אמריקאיים ושותפים אזוריים פוחתת במהירות, בעוד כוח הלחימה האמריקאי ממשיך להתחזק", נכתב בהודעה.

במקביל חשף צה"ל תיעוד ראשון מפעילות מטוסי התדלוק של חיל האוויר במהלך מבצע "שאגת הארי". לפי נתוני צה"ל, מאז תחילת המבצע ביצעו מטוסי התדלוק של חיל האוויר כ-550 תדלוקים אוויריים בשמי המזרח התיכון.

במסגרת התדלוקים הועברו למטוסי הקרב כחמישה מיליון ליברות דלק, נתון המהווה יותר מ-50% מכלל התדלוקים שבוצעו במהלך מבצע "עם כלביא".

בצה"ל ציינו כי מאז תחילת המבצע פועלים מאות מטוסי קרב של חיל האוויר בשמי איראן ותוקפים מטרות של משטר הטרור האיראני.

מטוסי התדלוק מספקים תמיכה מבצעית למטוסי הקרב ומאפשרים להם להמשיך לפעול לאורך זמן רב ובמרחק גדול מהבסיסים בישראל.

לדברי צה"ל, התדלוק האווירי מהווה מרכיב מרכזי בפעילות חיל האוויר באיראן ומאפשר לשמר עליונות אווירית במרחב לאורך זמן.