פעילות לוחמי ‘נחשון’ בבית הסוהר ‘עופר’ דוברות שב"ס

שירות בתי הסוהר ערך היום (חמישי) פעילות מבצעית רחבת היקף בבתי הסוהר הביטחוניים ברחבי הארץ, במסגרת מבצע "שאגת הארי".

במבצע השתתפו לוחמי הכליאה לצד כוחות מיוחדים של שב"ס, בהם לוחמי היחידות המחוזיות (ימ"ז), לוחמי יחידת "נחשון", וכן לוחמי יחידת העילית "מצדה".

במהלך הפעילות בוצעו חיפושים ובידוקי עומק באגפים הביטחוניים בבתי הסוהר. במסגרת החיפושים נתפסו פלחים ואמצעים מאולתרים שהוסלקו בתאים.

על פי הודעת שירות בתי הסוהר, מדובר באמצעים שעלולים לשמש לפציעה ולפגיעה בלוחמי הכליאה.

בשב"ס הדגישו כי מטרת הפעילות היא חיזוק המשילות הכליאתית, שמירה על הסדר והביטחון במתקני הכליאה וסיכול ניסיונות לפגיעה בלוחמי הכליאה או הפרות סדר מצד אסירים ביטחוניים.

עוד נמסר כי שירות בתי הסוהר, כגוף ביטחוני, ממשיך לפעול בכל העת כדי להתמודד עם האיומים בתוך מתקני הכליאה.

"שירות בתי הסוהר כגוף בטחוני, על אלפי לוחמי הכליאה המשרתים בו, ממשיכים יום יום שעה שעה לעמוד איתן מול הגרועים שבאוייבי ישראל", נמסר בהודעת הארגון.