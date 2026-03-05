צבא ארצות הברית פרסם הודעה שבה הפריך שורה של טענות שפרסמו גורמים איראניים ברשתות החברתיות ובתקשורת.

בהודעה נכתב כי הדיווחים על התרסקות מטוס קרב אמריקאי מסוג F-15E באיראן אתמול הם חסרי בסיס ואינם נכונים.

בצבא האמריקאי ציינו כי מדובר ב"חדשות כזב נוספות של המשטר האיראני", ופירטו כמה מהטענות שהופצו בימים האחרונים.

לדבריהם, באיראן טענו כי הכוחות האמריקאיים נסוגים מהאזור, כי משחתת אמריקאית הוטבעה, כי מטוסי קרב אמריקאיים הופלו וכי נהרגו מאה לוחמי מארינס.

בצבא ארה"ב דחו את כל הטענות והדגישו כי מדובר ב"שקרים".

מנגד הציגו האמריקאים נתונים שלטענתם משקפים את המציאות בשטח. לפי ההודעה, הכוחות האמריקאיים ממשיכים להרחיב את התקיפות עמוק יותר במרחב האווירי של איראן.

עוד נמסר כי הכוחות האמריקאיים הטביעו יותר מ-20 כלי שיט של המשטר האיראני באמצעות תקיפות מהאוויר, מהיבשה ומהים.

בנוסף נטען כי בתוך ארבעה ימים בלבד צומצמו שיגורי הכטב"מים של איראן ב-73 אחוזים ושיגורי הטילים הבליסטיים ב-86 אחוזים.

בהודעת הצבא האמריקאי נחתם המסר בקביעה כי יכולת הקרנת העוצמה הצבאית של ארצות הברית היא "חסרת תחרות".