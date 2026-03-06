הסרטון שפרסם המוסד ללא קרדיט

חשבון המוסד בשפה הפרסית פרסם היום (שישי) סרטון הפונה לאזרחי איראן ומעודד אותם להמשיך לשלוח תיעודים מהשטח.

לצד הסרטון נכתב בפרסית כי נפילת המשטר מתרחשת כך בדיוק וכי יש להמשיך לשלוח דיווחים מהשטח.

בין היתר נכתב כי יש לשלוח תמונות וסרטונים המתעדים את המתרחש סביב בתי הכלא.

בכיתוב שצורף לסרטון נכתב בפרסית, "נפילת המשטר מתרחשת בדיוק כך! המשיכו לשלוח את הדיווחים מהשטח. אתם המספרים האמיתיים של הסיפור. נמשיך עד הניצחון".

בסרטון עצמו הופיעה הכותרת "ארגון המוסד", ולאחריה פנייה לאזרחים באיראן להמשיך לשלוח תיעודים.

בפנייה נאמר לאזרחים, "חברינו האיראנים, אנא המשיכו לשלוח תמונות וסרטונים המתעדים את המתרחש סביב בתי הכלא".

בסיום המסר נכתב, "אתם מבשרי הניצחון".