חמישה לוחמי צה"ל מחטיבת גבעתי נפצעו לפני הצהריים (שישי) באורח קשה מפגיעת רקטה בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון.

באותו אירוע שלושה לוחמים נוספים מגבעתי נפצעו באורח קל.

במרכז הרפואי לגליל ציינו כי הלוחמים סובלים מפציעות רסיסים והדף - וכי מצבם של ארבעה מהם מוגדר כעת קשה, לוחם נוסף מוגדר במצב בינוני ושלושה במצב קל.

אחר הצהריים הודיעו שב"כ וצה"ל כי תקפו בלבנון את משרדו של ראש מערך גיוס הכספים בחמאס. "ממשרד חשאי זה פועל ראש מערך גיוס הכספים, עיסאם חשאן, יחד עם פעילים נוספים מקרב המערך", נמסר. עוד צוין כי "לאורך המלחמה ועד לימים אלו, פעל המערך לגיוסם מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם עבור ארגון הטרור".

אתמול נפצע קצין לוחם בחטיבת גבעתי באורח קשה ולוחם בחטיבה נפצע באורח בינוני מפגיעת נ"ט בקרב בדרום לבנון.

הלוחמים נפצעו כמחבלים שיגרו טיל לעבר כוח גבעתי שהוצב במרחב האבטחה. הכוח השיב אש וחיסל את המחבלים אחרי קרב ממושך. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מבית החולים רמב"ם נמסר כי "בהמשך להודעת דובר צה"ל על התקרית בצפון, שני חיילי צה"ל פונו לפנות ערב לרמב"ם. פצוע במצב קשה נותח ואושפז בטיפול נמרץ, פצוע במצב בינוני ביחידת הטראומה".