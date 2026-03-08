צה"ל התיר בצהריים (ראשון) לפרסום כי רס"ל מאהר ח'טאר, בן 38 ממג'דל שמס, לוחם צמ"ה באוגדה 91 של חיל ההנדסה הקרבית, נפל בקרב בדרום לבנון.

בצה"ל ציינו כי באותו אירוע שבו נפל ח'טאר נהרג לוחם נוסף, אשר הודעה נמסרה למשפחתו אך שמו טרם הותר לפרסום.

בנוסף, באירוע נפצע קצין לוחם באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה.

התקרית אירעה באחד המוצבים החדשים שהקים צה"ל על רכס רמים, סמוך למרגליות, כחלק מביצור קו ההגנה החדש בתום התמרון הקרקעי. כוח הנדסה יצא לחילוץ נגמ"ש "פומה" של גדוד 601 שנתקע בשטח.

במהלך פעולות החילוץ, אחד מדחפורי ה-D9 ספג פגיעה ישירה - ייתכן מפצמ"ר שפגע במכל דלק או מטיל נ"ט. הפגיעה הובילה למותם של שני הלוחמים במקום.

מצה"ל נמסר כי "כוחות החטיבות המרחביות ביצעו נוהל סדור לניהול ההגנה ונמצאים בהערכות ומוכנות להשתנות בכל עת. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה לסיכול אויב והסרת איום על אזרחי מדינת ישראל".