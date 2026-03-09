התקיפות בדאחייה | תיעוד: בניין הופל מול המצלמה מתוך הרשת

בתיעוד שפורסם היום (שני) מהדאחיה שבביירות נראה מבנה "הבנק של חיזבאללה" קורס לאחר שספג פגיעה ישירה מטיל.

בתיעוד נראים תושבים מתאספים באזור וצופים לעבר המבנה זמן קצר לפני התקיפה. ההתקהלות התרחשה לאחר שככל הנראה דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה על כוונה לתקוף את המבנה.

בסרטון נראה הטיל פוגע במבנה, שלאחר מכן קורס לעיני הנוכחים במקום.

בתוך כך, כוחות צוות קרב חטיבתי בפיקוד אוגדה 36 פתחו במהלך הלילה בפשיטה ממוקדת בדרום לבנון נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

בפשיטה משתתפים בין היתר טנקים של חטיבה 7. בצה"ל ציינו כי הכוחות פועלים במרחב לאיתור והשמדת תשתיות טרור ולחיסול מחבלים.

עוד נמסר כי בטרם כניסת הכוחות הופעלה אש מסיבית לעבר מטרות טרור במרחב, והותקפו יעדים רבים מהאוויר ומהיבשה.

לדברי צה"ל, הפעולה היא חלק מהמאמץ לביסוס הגנה קדמית שתיצור שכבת ביטחון נוספת עבור תושבי הצפון.

בצה"ל הוסיפו כי הכוחות ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, וכי לא תתאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.