פינוי פצועים צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

במרכז הרפואי לגליל בנהריה מדווחים הבוקר (שני) על שיפור דרמטי במצבו של אחד מפצועי צה"ל, שהוגדר בתחילה במצב אנוש. הפצוע מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי בבית החולים. לאחר שעבר ניתוח ראש מציל חיים במרכז הרפואי לגליל, חזר להכרה מלאה ומתקשר עם סביבתו. עוד באותו נושא: חיזבאללה מנסה לכפות פינוי בצפון

כוחות מיוחדים בלבנון, קרבות עם חיזבאללה

חוליית מחבלים חוסלה מהאוויר בלבנון

השמדנו את מטה חיל האוויר בטהרן הפצוע נמנה עם קבוצת לוחמים שנפצעו בסוף השבוע בפעילות במרחב לבנון ופונו לקבלת טיפול בבית החולים. עם הגעתם הוכנסו ארבעה מהם לחדר ניתוח כשהם במצב קשה, כאשר שניים מהניתוחים הוגדרו מצילי חיים. שלושה נוספים מאושפזים במצב בינוני ואחד במצב קל, והם מאושפזים במחלקות הכירורגיות.