תושבים באזור שילה טוענים כי במהלך הלילה (ראשון) התרחש אירוע ביטחוני חמור כאשר מאות פורעים מהכפרים הסמוכים תקפו את נקודת ההתיישבות ברכס נועה מדרום לשילה.

לדבריהם, לאחר קריאות הסתה ברשתות החברתיות בערבית הגיעו למקום המוני פורעים חמושים באלות ואבנים במטרה לפגוע במתיישבים המחזיקים בשטח.

רכס נועה מוגדר על ידי התושבים כנקודה אסטרטגית המונעת חיבור בין הכפרים תורמוסעיא לחירבת אבו פאלח ומהווה לדבריהם "טריז משמעותי במרחב".

במהלך העימותים נפצעו מספר יהודים ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

לטענת התושבים, כוחות צה"ל שהוזעקו למקום הותקפו גם הם באבנים על ידי הפורעים והגיבו בירי חי לעברם. לדבריהם, כתוצאה מהירי נהרגו שלושה מהתוקפים והמשפחות בנקודת ההתיישבות ניצלו.

תושבי המקום מתחו ביקורת על הודעת דובר צה"ל שנמסרה בבוקר וטענו כי היא אינה משקפת את מה שהתרחש בשטח.

בהודעה מטעם תושבי האזור נמסר, "אנו מברכים על המענה הנחוש של החיילים בשטח, ומציינים כי המציאות בה ערבים מנסים לבצע לינץ ביהודים בחסות החשיכה היא בלתי נסבלת ומסוכנת, ומהווה תקדים מסוכן שיש לטפלו בחומרה".

עוד הוסיפו, "אנו דוחים בתוקף את הודעת דובר צה"ל שיצאה הבוקר, דבריו אינם משקפים בשום צורה את המציאות בשטח, שלא נאמר מעוותים אותם לחלוטין, האירוע הוצג בתור 'חיכוך תמים', מדובר באירוע קיצוני ונדיר מסוגו של לינץ המוני בחסות החשיכה, והעדות המובהקת לכך היא התגובה הנחושה של חיילי צה"ל שהיו בשטח. שינוי הוראות הפתיחה באש וההבנה כי יש להכריע את האויב נותנים את אותותיהם בשטח ומצילים חיי אדם".

מצה"ל נמסר כי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הגיע לזירה ותחקר את האירוע יחד עם משטרת מחוז ש"י. נפתחה חקירה פלילית לבירור נסיבות המוות והמעורבים בתקיפה.

האלוף השמיע גינוי חריף למעשים: "זה אירוע שאינו מתקבל על הדעת. אין ולא תהיה שום סובלנות לאזרחים שלוקחים את החוק לידיים. המעשים הללו מסוכנים, אינם מייצגים את העם היהודי או את מדינת ישראל, הם מסיטים אותנו ממשימת ההגנה וסיכול הטרור ואף מערערים את הביטחון והיציבות באזור. אנו פועלים יחד עם גופי הביטחון כדי להגיע במהירות לאחראים ולהביאם לדין".

עוד הוסיף בלוט, "דווקא בזמן שצה"ל מכה באויבנו המרים, באיראן ובחיזבאללה, ביד קשה, אסור לאפשר לאלימות פרועה מבית לערער את שלטון החוק ואת ביטחון האזור".