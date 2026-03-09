הרב אברהם קריגר, ראש מכון "שם עולם" ואביו של סגן מתנאל קריגר שנפצע באורח קשה מפגיעת טיל נ"ט בלבנון, סיפר כי מצבו של בנו משתפר בהדרגה.

בראיון עם עמירם כהן בכאן מורשת תיאר האב את רגעי האירוע. לדבריו, הכוח המתין לטיפול בתקלה באמצעי לחימה במוצב כאשר בנו החליט ליזום פעולה.

לדבריו, "ראו שזה מתעכב, ומתנאל כהרגלו לקח יוזמה. הוא עלה עם שני חיילים כדי להתחיל לתפעל את זה. מתברר שחיזבאללה ארבו באזור עם טילי נ"ט וירו. הטיל הראשון פגע בו קשה בגפיים התחתונות והעיף אותו לתעלה בצד".

לדברי האב, ההדיפה לתעלה ככל הנראה הצילה את חייו. לדבריו, "שני הטילים האחרים כבר לא פגעו בו כי הוא כבר לא עמד שם".

קריגר פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם הוא מטופל מאז. בני המשפחה נמצאים לצדו ומספרים על מעטפת תמיכה רחבה מצד הצוות הרפואי.

בני המשפחה הופתעו מעוצמת התמיכה הציבורית. לדבריו, "אנחנו לא אנשי רשתות חברתיות, ופתאום אנחנו מגלים שמכל העולם מתפללים עבורו. התקשרו אלינו מארצות הברית וסיפרו על 314 קהילות שהתארגנו, וגם מקנדה, אוסטרליה ולונדון".

גם חבריו ליחידה של מתנאל מגיעים לבקר. האב סיפר, "היינו צריכים ממש לגרש חברים לפני שבת כדי שיספיקו לחזור הביתה. ממפקד האוגדה ועד אחרון החיילים מגיעים. הם אומרים לנו: מתנאל הוא לא המפקד שלנו - הוא האח הגדול שלנו".

בהמשך התייחס לרוח הלחימה של הדור הצעיר ואמר, "תמיד אומרים שהצעירים של היום זה לא הצעירים של פעם. אני אומר בדיוק ההפך - הצעירים של פעם צריכים להתבייש בפני הצעירים של היום. יש בהם חברות, אחווה ומסירות שאין לה קץ".

בסיום דבריו קרא לאחדות בעם בימי המלחמה. לדבריו, "כשיש אנשים שזורקים את נפשם למען כולנו, איך אנחנו יכולים לעמוד מאחור ולריב? אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו ראויים למה שהם עושים למעננו".

הוא הוסיף התייחסות היסטורית מעבודתו בתחום הנצחת השואה ואמר, "לפני 80 שנה העם היהודי היה תחת איום קיומי בלי מדינה ובלי צבא. היום יש לנו מדינה, צבא ועם חזק. לפעמים צריך להזכיר לעצמנו את זה כדי לקחת את הקשיים בפרופורציה".