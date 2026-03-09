זיהוי מחבלים חמושים נכנסים לאיתור דובר צה"ל כוחות חטיבה 300 בפיקוד אוגדה 146 חיסלו חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך פעילות בדרום לבנון במסגרת מהלך ההגנה הקדמית. בצה"ל מסרו כי במהלך הפעילות זיהו הכוחות חוליית מחבלים שנכנסה למבנה בכפר נוצרי בדרום לבנון. עוד באותו נושא: יותר ממאה תקיפות של יעדי חיזבאללה

שיחת הטלפון שמביכה את חיזבאללה לאחר הזיהוי הכווינו הכוחות מטוס קרב של חיל האוויר שביצע תקיפה במקום וחיסל את המחבלים. לדברי צה"ל, הימצאות המחבלים בתוך הכפר מהווה דוגמה נוספת לניצול תשתיות אזרחיות לצורכי טרור בידי ארגון חיזבאללה. בצה"ל הוסיפו כי הכוחות ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולמניעת התעצמות ושיקום של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

