תיעוד הפגיעה באור יהודה מצלמת אבטחה

תיעוד ממצלמת אבטחה חושף את רגע פגיעת החימוש מטיל מתפצל סמוך לאתר בנייה בעיר יהוד.

בסרטון נראה אחד העובדים צועד מחוץ לאתר הבנייה בזמן האזעקה, כאשר שניות לאחר מכן פוגע במקום חימוש שהתפצל מהטיל. כתוצאה מהפגיעה נהרג הפועל במקום ופועל נוסף נפצע קשה.

בזירה נוספת בעיר אור יהודה העניקו חובשים ופרמדיקים טיפול רפואי ופינו לבית החולים שיבא בתל השומר גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות מרסיסים. בעיר חולון דווח על קריסת מבנה כתוצאה מפגיעה, ללא נפגעים.

פראמדיקית מד"א ליז גורל סיפרה: "מיד לאחר האזעקות קיבלנו במד"א דיווחים על מספר זירות במרכז הארץ ויצאנו לסרוק את כולן. אחת מהזירות במרכז הארץ היא באתר בניה. מדובר בזירה קשה, 2 הפצועים שכבו כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם".

היא הוסיפה כי "לאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 ופינינו בניידת טיפול נמרץ לבי"ח את הפצוע השני במצב קשה".

ראש העיריית אור יהודה, ליאת שוחט, אמרה כי "האירועים הללו מזכירים לנו שוב עד כמה מציל חיים הוא הציות להנחיות פיקוד העורף. אני שולחת איחולי החלמה מהירה לפצועים ומבקשת מהתושבים להמשיך לגלות ערנות ולא להתקרב לזירות הנפילה כדי לאפשר לכוחות הביטחון לסיים את עבודתם בבטחה".