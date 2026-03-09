זירת הפגיעה במרכז מד"א

פועל נרצח היום (שני) מפגיעת טיל איראני עם ראש קרב מתפצל בזירת נפילה באתר בנייה בעיר יהוד. פועל נוסף נפגע באורח קשה מאוד.

בזירה נוספת בעיר אור יהודה העניקו חובשים ופרמדיקים טיפול רפואי ופינו לבית החולים שיבא בתל השומר גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות מרסיסים. בעיר חולון דווח על קריסת מבנה כתוצאה מפגיעה, ללא נפגעים.

פרמדיק מד"א, נועם דהן, שהיה בין הצוותים הראשונים שהגיעו לזירת הפגיעה באתר הבניה: "מדובר בזירה מורכבת. אחד מהנפגעים היה ללא דופק וללא נשימה מפציעות קשות כתוצאה מחלקי היירוט. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו. הנפגע השני נפצע באורח קשה, גם הוא מפגיעת חלקי יירוט. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים".

פראמדיקית מד"א ליז גורל סיפרה: "מיד לאחר האזעקות קיבלנו במד"א דיווחים על מספר זירות במרכז הארץ ויצאנו לסרוק את כולן. אחת מהזירות במרכז הארץ היא באתר בניה. מדובר בזירה קשה, 2 הפצועים שכבו כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם".

היא הוסיפה כי "לאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 ופינינו בניידת טיפול נמרץ לבי"ח את הפצוע השני במצב קשה".

ראש העיריית אור יהודה, ליאת שוחט, אמרה כי "האירועים הללו מזכירים לנו שוב עד כמה מציל חיים הוא הציות להנחיות פיקוד העורף. אני שולחת איחולי החלמה מהירה לפצועים ומבקשת מהתושבים להמשיך לגלות ערנות ולא להתקרב לזירות הנפילה כדי לאפשר לכוחות הביטחון לסיים את עבודתם בבטחה".

טיל מתפצל (אינו פצצת מצרר) הוא ראש קרב אחד גדול שמתפצל בדרך כלל לשניים, או מקסימום שלושה ראשי קרב בינוניים-גדולים.

הטיל מתפרק בתוך האטמוספרה ומכיל בתוכו בין 20 ל-24 פצצונות קטנות של בין 2 ל-5 קילו כל אחת. הן נופלות מהשמיים אחרי שראש הקרב מתפזר וזורעות הרס נרחב.

יש סיכוי להיתקל בשבר יירוט או בחימושים של הטיל המתפזר. ייתכן שחלקם נשארו על הקרקע, לא התפוצצו, וכל מגע איתם יכול לסכן חיים. אם מזהים חפץ חשוד או נפל: התרחקו מיד, הרחיקו אחרים ודווחו למוקד 100 של המשטרה.

צילום: מד"א

צילום: מד"א

צילום: מד"א

צילום: מד"א

צילום: כבאות והצלה

צילום: כבאות והצלה

צילום: כבאות והצלה

צילום: זק"א

צילום: דובר צה"ל