נצ"מ שמוליק צברי, ראש מחלקת האבטחה במשכן הכנסת ומפקד משמר הכנסת בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, שוחח היום (שני) עם ערוץ 7 על דמותו של אל"מ דוד רוקני, ששימש מפקד טקס המשואות במשך 33 שנים והלך לעולמו אתמול בגיל 94.

צברי סיפר על המפגש הראשון ביניהם לפני שנים רבות בהר הרצל. "פגשתי את רוקני לראשונה על רחבת המסדרים בהר הרצל לפני 29 שנים", סיפר, לדבריו, מאחורי המראה הקשוח של רוקני הסתתר אדם מסור לחיילים שסביבו. "היה לו מראה קשוח אך ככל שחלף הזמן ראית שמדובר באבא של כל החיילים - אכפתי, דואג ומסור".

צברי הוסיף כי במהלך השנים נוצר ביניהם קשר קרוב סביב ההכנות לטקס המשואות. "משך כל השנים ששימשתי כמפקד משמר הכנסת בטקס הדלקת המשואות כל כך הערכתי את רוקני שדאג לאנשי המשמר כאילו היו חייליו".

השניים חלקו גם רקע משותף בשירות הצבאי. "היו לנו הרבה שיחות כי שנינו שירתנו בחטיבת גולני ולמרות שרוקני גדול ממני בשנים רבות הכרתי רבים מהאנשים שסיפר עליהם. כשהיינו מדברים על חטיבת גולני היה לו תמיד ניצוץ בעיניים".

עוד סיפר כי רוקני נהג להשקיע מחשבה רבה בהכנת הטקס מדי שנה. "כל טקס הוא התרגש מחדש כאילו זה היה הטקס הראשון שלו כמפקד", אמר.

בהמשך סיפר על מחווה מיוחדת שנערכה לרוקני לאחר שסיים את תפקידו. "בתום תפקידו הזמנו את רוקני לכנסת ועשינו לו הפתעה של מסדר כבוד ברחבת וייל".

צברי חתם את דבריו במפגש האחרון ביניהם, "בחזרות לטקס בשנה שעברה רוקני הגיע למרות שכבר לא היה מפקד הטקס ועשינו תמונה למזכרת של אנשי משמר הכנסת עם רוקני. יהי זכרו ברוך ".