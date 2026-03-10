משמרות המהפכה של איראן הגיבו הלילה (שלישי) להצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע למועד סיום המלחמה, ודחו את דבריו בחריפות.

בהודעה רשמית כינו את דבריו "שטויות" והבהירו כי מי שיקבע את מועד סיום הלחימה הוא המשטר בטהרן.

במשמרות המהפכה הזהירו כי המשך התקיפות מצד ארצות הברית וישראל עלול להביא לפגיעה ביצוא הנפט באזור. הם הדגישו כי "אנחנו נקבע את סיום המלחמה", והוסיפו כי "לא נאפשר לייצא אפילו ליטר אחד של נפט אם התקיפות של ארה"ב וישראל יימשכו". עוד אמרו כי "הביטחון באזור יהיה עבור כולם או עבור אף אחד".

טראמפ הגיב לאיומים והזהיר מפני ניסיון איראני לפגוע בזרימת הנפט במצר הורמוז. לדבריו, כל פעולה כזו תיתקל בתגובה חריפה מצד וושינגטון.

ברשת החברתית שלו Truth Social כתב טראמפ: "אם איראן תעשה משהו שיעצור את זרימת הנפט בתוך מצר הורמוז, היא תיפגע על ידי ארצות הברית של אמריקה חזק פי עשרים ממה שנפגעה עד כה. בנוסף, נפגע במטרות שקל מאוד להשמיד, דבר שיהפוך את זה לכמעט בלתי אפשרי עבור איראן להיבנות מחדש, כאומה, אי פעם. מוות, אש וזעם ירדו עליהם, אבל אני מקווה ומתפלל שזה לא יקרה! זו מתנה מארצות הברית של אמריקה לסין ולכל אותן מדינות שמשתמשות רבות במצר הורמוז. אני מקווה שזהו מחווה שתוערך מאוד".

מוקדם יותר קיים טראמפ מסיבת עיתונאים ובה העריך כי "המלחמה תסתיים בקרוב מאוד". כאשר נשאל אם הדבר צפוי לקרות כבר השבוע השיב, "לא".

בתשובה לשאלה מה ייחשב בעיניו ניצחון במלחמה, אמר טראמפ, "ניצחון יהיה כשלא תהיה לאיראן יכולת, במשך זמן רב, לפתח נשק שיופעל נגד ארה"ב, ישראל או כל אחת מבעלות בריתנו".

לפני מסיבת העיתונאים התראיין טראמפ לרשת CBS ואמר כי הלחימה מתקדמת מהר יותר מההערכות הראשוניות. לדבריו, בתחילת המערכה ההערכה הייתה כי הלחימה תימשך בין ארבעה לחמישה שבועות. "המלחמה די גמורה. הקדמנו בהרבה את הלו"ז שהערכנו שהמלחמה תהיה בת 4-5 שבועות".