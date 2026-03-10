ארה"ב משמידה משגרי טילים באיראן CENTCOM

צבא ארצות הברית פרסם היום (שלישי) תיעוד מתקיפות שביצע חיל האוויר האמריקני נגד משגרי טילים באיראן.

בתיעוד נראים המשגרים כשהם מוסתרים במקומות שונים, זמן קצר לפני פגיעת הטילים והשמדתם.

בסרטון ניתן לראות כי חלק מהמשגרים הוסוו על גבי משאיות בתוך מנהרה, אחרים הוסתרו מתחת לגשר או באזורי עצים. לאחר זיהוי המטרות בוצעו תקיפות מדויקות מהאוויר.

בדף הרשמי של צבא ארצות הברית ברשתות החברתיות נכתב לצד התיעוד, "ייתכן שהמשטר האיראני ינסה להסתיר את משגרי הטילים שלו, אך כוחות ארצות הברית לא יפסיקו לחפש. כשנמצא אותם - נשמיד אותם".