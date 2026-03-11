שי קלפר בהצהרה בביקור בצפון דובר צה"ל

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, קיים היום (רביעי) הצהרה בצפון הארץ בעיצומה של היממה ה-12 למבצע "שאגת הארי" נגד איראן.

לדבריו, "אנחנו נמצאים בעיצומה של היממה ה-12 למבצע 'שאגת הארי', מבצע שתכליתו פגיעה עמוקה וקשה במשטר האיראני וביכולתיו הצבאיות".

קלפר הדגיש כי מטרת המבצע היא פגיעה ביכולות הצבאיות של איראן לצד הגנה על אזרחי ישראל. לדבריו, "מבצע שתכליתו, הבטחת עתידנו וקיומנו במדינת ישראל לצד צמצום הנזקים לעורף הישראלי".

עוד ציין כי אזרחי ישראל מפגינים חוסן מול האיומים הביטחוניים, "ראשית, אני רוצה לפתוח בהערכה עמוקה לתושבי מדינת ישראל על העמידה האיתנה והחוסן שאתם מפגינים. צריך לומר, עברנו לילה מאתגר עם מספר אזעקות".

הוא המשיך ואמר: "אזרחי ישראל בכלל, ותושבי הצפון בפרט, עברנו למעלה משנתיים וחצי, שנתיים מורכבות ומאתגרות. פיקוד העורף פרוס בפריסה ארצית רחבה ופועל בשיתוף פעולה עם כלל ארגוני החירום, עם משטרת ישראל, עם כב"ה ועם מד"א, ועם הרשויות המקומיות. מתוך זה עליתי היום צפונה לשבת עם הרשויות המקומיות ולפגוש בהנהגה ובציבור".

"פגשתי הנהגה אחראית, מקצועית ואמיצה שמפגינה חוסן בלתי רגיל. אני מודע לאתגרים שהמציאות הביטחונית מציבה לנו. אני רוצה לפתוח ולומר ביחס למדיניות ההתגוננות ולאזעקות", אמר.

קלפר התייחס גם להבדלים בזמני ההתרעה מפני איומים שונים ואמר, "במידה ויש איום ממעגל שלישי כמו איראן, יש יותר זמן לתת הנחיה מקדימה ולאחר מכן מגיעה האזעקה. במידה ומדובר בלבנון, יש זמן קצר יותר".

לדבריו, מערכות ההגנה של ישראל הן מהמובילות בעולם אך אינן מספקות הגנה מלאה, "אני רוצה לומר לכם שלצה"ל יש את מערכות ההגנה מהמתקדמות והמובילות בעולם. יחד עם זאת, ההגנה, מערכות ההגנה אינן הרמטיות. ולכן ההישמעות להנחיות פיקוד העורף וההתמגנות חשובה ביותר. צה"ל פועל 24/7 להעמקת הפגיעה במשטר האיראני וביכולתיו הצבאיות, הן הבליסטיות והן הגרעיניות".

בהתייחסות ללחימה בצפון אמר כי צה"ל פועל מעבר לגבול נגד חיזבאללה, "צה"ל פועל בצורה משמעותית אל מול החזית הצפונית. אני יודע, תושבי הצפון, שעם התחדשות הלחימה בחזית הצפונית צפה התחושת חוסר נוחות ואי-וודאות. יחד עם זה, אני רוצה לומר שצה"ל נמצא מעבר לגבול, מגן על תושבי הצפון ופועל בצורה משמעותית לפגיעה עמוקה בחיזבאללה".

בסיום דבריו ציין כי פיקוד העורף בוחן מדי יום את מדיניות ההתגוננות. "אנחנו בפיקוד העורף שוקלים יום-יום את מדיניות ההתגוננות, לצד השיקול המרכזי של שמירה על ביטחון אזרחי ישראל, לצד שמירה על רציפות ותפקוד לאומית של המשק הישראלי ומערכות החינוך. מפה אני רוצה לאחל רפואה שלמה לפצועים ולהביע תנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שאיבדו את היקר להם מכל. אזרחי ישראל, החוסן שלכם והעמידה שלכם חשובה לנו להשגת הנצחון".