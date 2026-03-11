היערכות חיל האוויר לתקיפות בביירות דובר צה"ל

צה"ל ממשיך בגלי תקיפות נרחבים מהאוויר ומהים נגד ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות.

על פי הודעת צה"ל, במסגרת התקיפות נעשה שימוש בכ-200 חימושים, כאשר עד כה הותקפו כ-70 מטרות טרור בעיר.

בין המטרות שהותקפו נמצאות תשתיות טרור, מחסני אמצעי לחימה, מפקדות מרכזיות וכן מטה חיל האוויר של משמרות המהפכה בביירות.

עוד נמסר כי מתוך כלל המטרות שהותקפו, כ-50 מבנים רבי קומות שימשו את חיזבאללה לפעילות טרור.

בצה"ל ציינו כי חיזבאללה מיקם את תשתיותיו בלב האוכלוסייה האזרחית בביירות. לדבריהם, בשבוע האחרון פונה רובע הדאחייה מתושביו במטרה לשמור על ביטחונם.

במהלך התקיפות חוסלו מספר מחבלים בכירים בארגוני הטרור. בין המחוסלים, אדהם עדנאן אלעת'מאן, מפקד ארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בגזרת לבנון.

בנוסף חוסל זיד עלי ג'מעה, האחראי לניהול כוח האש של חיזבאללה ואחראי הארטילריה בדרום לבנון.

עוד נמסר כי חמישה מפקדים מרכזיים בגיס לבנון וגיס פלסטין של כוח קודס במשמרות המהפכה חוסלו במהלך התקיפות.