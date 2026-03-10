דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התייחס בהצהרה שנשא הערב (שלישי) לתקיפות של צה"ל במעוזי חיזבאללה בלבנון.

"אנחנו מגבירים את הלחץ על חיזבאללה, הוא סופג פגיעות קשות. בשבוע האחרון תקפנו 30 נכסים כלכליים של הארגון, ששימשו אותו להתעצמות צבאית וביממה האחרונה הותקפו 80 מטרות חיזבאללה בלבנון", הדגיש דפרין.

הוא חשף כי שלשום (ראשון) חיל האוויר תקף, בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון במרחב ג'ויא וחיסל את חסן סלאמה, מפקד יחידת 'נאצר' בחיזבאללה. סלאמה נכנס לתפקיד מפקד היחידה לאחר חיסול קודמו בתפקיד, אבו טאלב ביוני 2024.

תיעוד: חיסול המחבל חסן סלאמה בלבנון צילום: דובר צה"ל

סלאמה היה ותיק בארגון הטרור חיזבאללה ומילא שורת תפקידים ארוכה בארגון, בהם מפקד גזרת אלחיאם וסגן מפקד המבצעים ביחידת 'נאצר'. לאורך שנותיו בארגון, סלאמה פעל רבות נגד מדינת ישראל ועסק בקידום מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל. יחידת נאצר הינה אחת משלוש היחידות האמונות על פעילות ארגון חיזבאללה בדרום לבנון.

דפרין התייחס גם להעמקת המערכה נגד המשטר בטהרן. "תקפנו 4 מפקדות מרכזיות בטהרן ותיבריז. תקפנו עד כה 400 מטרות של השלטון - מפקדות בסיג', כוחות המשטר והפנים שמשמשים לדיכוי האזרחים. אנחנו מעמיקים את הפגיעה בשלטון".