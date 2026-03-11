חוות דעת של מחלקת החנינות העלתה ספק משמעותי בשאלה האם לנשיא המדינה יצחק הרצוג קיימת סמכות להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי דיווח בחדשות 12, במסמך נכתב כי אחת הסוגיות המרכזיות היא היעדר הודאה מצד נתניהו במסגרת בקשת החנינה.

בחוות הדעת נכתב, "היעדרה של הודאה מטעם נתניהו אינה עניין של מה בכך, נסיונה המצטבר של מחלקת החנינות בטיפול בבקשות חנינה שהובאו לפתחה לאורך עשרות שנות פעילותה, מלמד כי הודאה וחנינה כרוכות זו בזו".

עוד צוין כי מתן חנינה בנסיבות הנוכחיות עלול לפגוע בעקרונות יסוד של המערכת הציבורית.

במסמך נכתב, "לנוכח מעמדו הרם של מר נתניהו, פגיעה כה משמעותית בעקרונות השוויון והפרדת הרשויות, היעדר הכרעה ברורה בשאלת האשם מצד אחד ובטענות המועלות בבקשה על אודות התנהלות חריגה ופסולה של גורמי החקירה והצביעה מן העבר השני - עלולה לגרום לפגיעה קשה באמון הציבור במוסד החנינה והנשיאות כאחד".

בחוות הדעת הוסיפו כי מצב כזה עלול גם להעמיק את המחלוקות הציבוריות. לדבריהם, "הדבר אף עלול להעמיק את הקרעים והקיטוב בין חלקי החברה השונים במדינה".

מוקדם יותר בצהריים קיבל השר עמיחי אליהו באופן רשמי את חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים בנוגע לבקשת החנינה של נתניהו.

השר אליהו מטפל בנושא החנינה של ראש הממשלה לאחר שההכרעה בנושא הועברה אליו מידי שר המשפטים יריב לוין כדי למנוע עיכוב בשל ניגוד עניינים.

בהודעה חריפה שפרסם, תקף השר את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, וטען כי ניסתה להפעיל לחצים לעיכוב העברת החומרים.

"מעיון ראשוני בחומרים עולה תמונה ברורה. בניגוד מוחלט לתדרוכי היועמ"שית, לפיהם כביכול 'אין מדובר כלל בבקשת חנינה', חוות הדעת של גורמי המקצוע קובעת מפורשות כי אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה", אמר השר אליהו.

בעקבות קבלת התשתית המקצועית, הודיע אליהו כי פתח בסדרת התייעצויות מעמיקות עם גורמים רלוונטיים כדי לגבש את עמדתו הסופית והמנומקת. מדובר בשלב קריטי, שכן המלצתו של השר היא התחנה האחרונה לפני שהבקשה עוברת להכרעת נשיא המדינה, יצחק הרצוג.