תקיפת משגרי רקטות של חיזבאללה דובר צה"ל

צה"ל פתח הלילה (חמישי) בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.

מדובר צה"ל נמסר כי בסדרת תקיפות נרחבת, צה"ל איתר והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

בנוסף צה"ל תקף 10 בניינים בדאחייה המשמשים כמפקדות טרור תוך חצי שעה, בהן מפקדות מודיעין, מפקדה של יחידת רדואן ומפקדות נוספות.

במקביל, חיל האוויר תקף מעל 20 מטרות בזמן אמת בסגירת מעגל מידית.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה באיראן על מבצע משותף עם ארגון הטרור חיזבאללה, במסגרתו לטענתם הותקפו יותר מ-50 אתרים בישראל במשך כחמש שעות.

במסגרת המתקפה המשולבת של משמרות המהפכה וחיזבאללה נורו לעבר הצפון והמרכז מעל 150 רקטות בשלוש שעות.

המטחים המשיכו גם אל תוך הלילה, כאשר סמוך לשעה 01:00 זוהו שיגורים מאיראן ומלבנון שהפעילו אזעקות בצפון, בדרום ובמרכז. במקביל שיגר ארגון הטרור חיזבאללה כטב"מים לעבר יישובים בצפון.

לא דווח על נפגעים, אך שוטרים וחבלנים הוזעקו למספר זירות שבהן דווח על נפילות. נגרם נזק באחת הזירות.