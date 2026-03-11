כ"ץ בשיחה עם הטייסים אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) בבסיס נבטים בטייסת F-35I יחד עם מפקד הבסיס, תא"ל ד', ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור קיבל שר הביטחון סקירה מקיפה על הפעילות המבצעית באיראן. בנוסף שוחח עם טייסי צבא ארצות הברית והודה להם על שיתוף הפעולה בין הצבאות.

שר הביטחון הדגיש את החשיבות האסטרטגית של טייסי ה"אדיר" ביכולת הדרג המדיני לקבל החלטות גורליות: "אני רוצה להגיד לכם תודה, אתם אדירים. אתם לא יודעים עד כמה אתם תורמים ותורמות, ביחד, ביכולת לקבל החלטות. אתם נותנים לנו להאמין באופן מוחלט ביכולת הזאת להחליט, ושבעוד כך וכך זמן, במרחק 2,000 קילומטר, יקרו הדברים. הדבר הזה באמת ייחודי, בייחוד כשאנחנו עובדים עכשיו מול השותף".

לדבריו, הפעילות המבצעית מאפשרת פגיעה משמעותית ביכולות האויב. "אנחנו משיגים את המטרות, משמידים יכולות, מכים באויב הכי גדול שיש לנו. ההישגים הם מאוד גדולים, סיכול יכולות, אתם מטפלים בזה וכל הדברים האלה אמורים גם לייצר את התנאים לעם האיראני".

כ"ץ ציין כי המטרה היא למנוע מאיראן לשוב לתוכנית הגרעין ולייצור המוני של טילים. לדבריו, "המטרה היא לוודא שהם לא חוזרים לתוכנית הגרעין, לא חוזרים לייצור ההמוני של הטילים ומפסיקים לגבות את כל הפרוקסים כאן באזור שבנו כאן מערכת עצימה ומאוד משמעותית ואפילו מפתיעה של יכולות".

בסיום דבריו אמר, "קיומינו חייב להיות נצחי, בזכות צור ישראל וצבא ההגנה לישראל, אלה שני הדברים שאנחנו נשענים עליהם. אנחנו צריכים לפתח יכולות שבוודאות יספיקו לנו מול כל אתגר. אתם מאפשרים לנו, לרה"מ, לי ולכולם לקבל את ההחלטות וגם ליצור עוד שותפויות במהלך הדברים האלה. אז באמת תודה, תודה רבה לכם וההצלחה שלכם היא הצלחה של כל עם ישראל וכל עם ישראל".