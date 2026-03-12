דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, חשף כי סרטון "דרמטי" שהפיץ עיתונאי המזוהה עם חיזבאללה אינו אלא זיוף דיגיטלי חובבני.

חוסיין מורתדא, עיתונאי לבנוני המגדיר את עצמו כ"חוקר פוליטי" ומנהל מרכז התקשורת "סונאר", פרסם ברשת X (טוויטר לשעבר) תיעוד שבו נראית כביכול פגיעה ישירה והרסנית של טיל איראני בלב תל אביב.

לצד הסרטון כתב מורתדא: "תל אביב אחרי הגעת הטילים האיראניים. עזבו את 'ישראל' מיד".

אדרעי לא נשאר חייב והגיב ישירות לציוץ, תוך שהוא חושף כי הסרטון נוצר באמצעות בינה מלאכותית (AI) וכולל עיוותים ויזואליים שמעידים על חוסר אמינותו.

אדרעי כתב: "אפילו הבינה המלאכותית שלך טיפשה כמוך... אתה תישאר כישלון, חוסיין, אתה והחבורה המובסת שלך".

הוא הוסיף: "אנחנו נמשיך 'לנגב איתכם את הרצפה', ואתה תמשיך להשתמש בבינה מלאכותית כדי לייצר סרטונים הוליוודיים בניסיון להרים את המורל הקורס שלכם. אתם כישלון - גם תקשורתית וגם בשטח. תרגיע".