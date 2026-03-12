נגד המילואים ארי רוזנפלד הגיש הבוקר (חמישי) בקשה לבית המשפט המחוזי למחיקת כתב האישום נגדו ולביטול הדיון הקבוע ליום ה-17 במרץ.

בבקשה נטען כי הפרקליטות התנהלה באופן רשלני, הגישה את האישום בטרם הסתיימה החקירה, ומעכבת את ניהול התיק כבר כשנה וחצי - כל זאת בעוד רוזנפלד היה נתון תחת מגבלות חירות קשות.

עורכי דינו של רוזנפלד, אורי קורב, סיון רוסו ויהושע למברגר, טענו כי כתב האישום הוגש בניגוד לדין כאשר החקירה טרם הושלמה.

לדבריהם, "הפרקליטות הגישה כתב אישום רשלני כנגד ארי, בניגוד לדין כשהחקירה טרם הושלמה, במטרה להביא למעצרו של ארי".

עוד הוסיפו כי מאז הגשת כתב האישום ביצעה הפרקליטות שורה של פעולות חקירה שלטענתם היה עליה לבצע לפני הגשתו.

לטענתם, הפרקליטות מסתירה מההגנה חומרי חקירה המסייעים להגנתו של רוזנפלד, ובכלל זאת חומרים הנוגעים לניסיונותיו של פלדשטיין להפוך לעד מדינה בתיק, "הפרקליטות מפרה באופן שיטתי את הוראות החוק ומסתירה מההגנה חומרי חקירה המסייעים להגנתו של ארי, ובכלל זאת חומרי חקירה בדבר נסיונותיו של פלדשטיין להפוך לעד מדינה בתיק".

עוד נטען כי רוזנפלד היה נתון במעצר, ובהמשך באיזוק אלקטרוני ובמעצר בית, עד שבתי המשפט המחוזי והעליון הסירו את כלל תנאי השחרור שהוטלו עליו.

עורכי הדין סיכמו כי "דינו של כתב האישום להימחק. מדובר בעינוי דין קשה ומתמשך שיש לשים לו סוף, ויפה שעה אחת קודם!"

פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון "בילד" הגרמני נחשפה בסוף שנת 2024 במהלך מלחמת חרבות ברזל. על פי החשד, מסמכים מודיעיניים רגישים ממערכות אגף המודיעין של צה"ל הוצאו ללא הרשאה והודלפו לעיתון.

לפי ממצאי החקירה, המעורבים בפרשה העבירו ביניהם את המידע, בהם רוזנפלד, ישראל איינהורן, אלי פלדשטיין ויונתן אוריך. נגד פלדשטיין ורוזנפלד הוגשו כתבי אישום בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, שיבוש הליכי משפט וגניבה בידי מורשה.