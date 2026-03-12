מגיש הרדיו מנחם טוקר הצליח "לשגע" את המגזר בחודש האחרון באמצעות סדרת סקרים בערוץ הווטסאפ שלו, המונה כ-15 אלף עוקבים, שמעניקים הצצה להלך הרוח ברחוב החרדי - מהמוזיקה ועד לפוליטיקה.

במסגרת הסקרים נשאלים העוקבים על תחומים שונים, בהם מוזיקה, תקשורת, משפיעני רשת, רבנים, עיתונאים וחסידויות. במקרים רבים הנסקרים עצמם פועלים ברשתות החברתיות כדי לעודד הצבעה עבורם.

בנוסף עלו בסקרים גם נושאים אקטואליים. כך למשל נשאלו העוקבים מתי לדעתם תתרחש התקיפה באיראן. רוב המשתתפים העריכו כי היא תתרחש עוד לפני חג הפורים ובמהלך שבת - הערכה שהתבררה בהמשך כנכונה.

כך למשל, בסקר על הזמר הגדול בעולם כיום זכה אברהם פריד עם כ-1,400 הצבעות, ואחריו מרדכי בן דוד עם 590. בסקר נוסף נבחר יצחק מאיר הלפגוט לחזן הטוב בעולם עם 770 קולות, ואחריו שלום למר עם 643.

בשאלה מי הזמר המזרחי או הים-תיכוני הגדול במגזר החרדי זכה חיים ישראל עם כ-1,900 מצביעים, ואחריו דוד חפצדי עם כ-1,100.

גם תחום הרשתות החברתיות זכה להתעניינות. בסקר על "אלוף הסטטוס" במגזר זכה דודי קפלר עם כ-4,300 מצביעים, ואחריו וועלוול קירשנבוים עם כ-3,000. קבוצת

בקרב הארגונים זכה ארגון איחוד הצלה לתמיכה רחבה עם קרוב ל-7,000 מצביעים, בפער ניכר מארגון "ביחד ננצח" של שי גראוכר שקיבל כ-4,200 קולות.

בנוסף בדקו הסקרים גם תחומים נוספים במגזר, בהם חברות "דרווייער", חנות הטשולנט הפופולרית, סוג הסטייק המועדף, צלם הווידאו הטוב במגזר וקבוצת הוואטסאפ המובילה. בסקר האחרון זכתה קבוצת "הפרגוד" עם יותר מ-2,000 הצבעות.

עוד נשאלו המשתתפים מי הרב שהשפיע עליהם ביותר ברשת. בין הרבנים שזכו לתמיכה גבוהה נמנו הרב שניאור אשכנזי, הרב יגאל כהן והרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואילו הרבנית ימימה מזרחי נבחרה לרבנית המשפיעה ביותר ברשת.

בסקר נוסף שנערך בקרב מצביעי יהדות התורה נשאל מי מייצג אותם בצורה הטובה ביותר. קרוב ל-2,000 משיבים בחרו באפשרות "אף אחד מהם - הגיע הזמן לכוחות חדשים", לעומת מאות בודדות שהצביעו עבור חברי הכנסת החרדים.

בתחום התקשורת נבחר אריאל עידן מערוץ 14 כאיש התקשורת החרדי שמייצג את המגזר בצורה הטובה ביותר בתקשורת הכללית, עם כמעט 2,000 מצביעים.

בסקר על עיתונאי הרשת המועדף זכה משה וייסברג מאתר "בחדרי חרדים" עם קרוב לאלף קולות, ואילו יעל צין הובילה בסקר שעסק בדמויות נשיות ברשת תחת הכותרת "עזרת נשים".

בסקר נוסף על העיתון המעניין ביותר זכה השבועון "משפחה" עם 1,340 מצביעים, לצד מספר דומה של משיבים שבחרו באפשרות "מי קורא עיתונים?".

בקרב עיתונאי הפרינט הובילו העורכים אריה ארליך ושלמה קוק מעיתון 'בקהילה'.

אחרי שהובילה בסקר שעסק בדמויות נשיות ברשת כתבה יעל צין: "אני מודה מאוד לכל מי שבחר והצביע. מרגש לראות שהקהל במגזר החרדי מחפש תוכן חדש, אותנטי ומדבר בגובה העיניים. עבורי זו שליחות להמשיך ליצור תוכן שמכבד את הערכים שלנו ומחבר בין אנשים".