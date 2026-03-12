נאום מאי גולן בעצרת האו"ם ללא קרדיט

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן נשאה נאום בעצרת האו"ם לרגל יום האישה הבינלאומי, בו הדגישה את תפקידן של הנשים הישראליות במאבק הביטחוני והלאומי של מדינת ישראל.

בדבריה תיארה גולן את גבורתן של נשים בישראל - מלוחמות ומפקדות ועד נשים המשרתות במודיעין ונשות משרתי המילואים - ואמרה כי רוחן משמשת מצפן מוסרי עבור הנהגת המדינה.

בנאום הזכירה גם דמויות היסטוריות מתקופת הקמת המדינה, וציינה כי רוח ההקרבה והנחישות של נשים יהודיות ממשיכה לבוא לידי ביטוי גם במלחמה הנוכחית.

גולן התייחסה גם למאבק האזורי מול איראן ושלוחותיה והדגישה את שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריה, מטרת הברית היא להתמודד עם מה שכינתה "ציר הרשע האיראני".

במהלך נאומה קראה לנשות איראן להתקומם נגד משטר האייתוללות, ואמרה כי עליהן לשאוב השראה מגבורתן של נשים בישראל. היא גם מתחה ביקורת על מוסדות האו"ם וארגוני נשים בינלאומיים שלדבריה אינם פועלים מספיק למען נשים הנפגעות ממשטרים מדכאים.

בסיום דבריה הניפה גולן את תמונתה של מהסה אמיני, שנרצחה לאחר שנעצרה באיראן, וקראה בפרסית את הסיסמה המזוהה עם מחאת הנשים במדינה: "נשים, חיים, חירות".