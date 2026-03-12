הטלוויזיה הממלכתית באיראן שידרה בצהריים (חמישי) את הודעתו הראשונה של המנהיג העליון החדש של הרפובליקה האיסלאמית, מוג'תבא ח'אמנאי.

המסר לא נמסר בקולו של ח'אמנאי עצמו, אלא הוקרא על ידי קריינית על רקע תמונת ארכיון שלו. המנהיג החדש עדיין אינו מופיע בפומבי מאז מינויו.

על פי ההודעה ששודרה, איראן לא תחדל לנקום את דמם של מי שכונו "השהידים", ובמיוחד את "שהידי בית הספר במינאב". בנוסף נמסר כי מיצרי הורמוז צריכים להישאר סגורים.

ח'אמנאי לא נראה בציבור בתקופה האחרונה. במהלך ניסיון החיסול שבו נהרג אביו, המנהיג העליון הקודם עלי ח'אמנאי, הוא נפצע ומאז אינו מופיע בפומבי.

לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, הפציעות כוללות שבר בכף רגלו, חבלה סביב עינו השמאלית וחתכים בפניו. בעקבות הפציעות מוגבלת יכולת התנועה שלו.

על פי דיווח ב-CNN, ח'אמנאי נפצע כבר ביום הראשון למלחמה. דיווח נוסף ב"ניו יורק טיימס", המתבסס על גורמים רשמיים באיראן, ציין כי הוא סובל ממספר פציעות, כשהחמורה שבהן היא ברגליו.

עוד דווח כי לצד אביו של מוג'תבא נהרגו באותו אירוע גם אשתו, בנו ואמו.

לפי אותם גורמים, ח'אמנאי שוהה כעת במתקן מאובטח וסודי מחשש שישראל תאתר את מיקומו ותנסה לפגוע בו.