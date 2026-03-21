הזמר ליאם גולן הפתיע הערב (מוצאי שבת) את אלפי עוקביו ברשתות החברתיות, כשחשף כי החליט לציין את השבת האחרונה בדרך מיוחדת - בשמירת שבת מלאה בפעם הראשונה בחייו.

בסטורי שהעלה גולן עם צאת השבת, הוא פנה לעוקביו בברכת "שבוע מבורך" ועדכן על הצעד החדש: "פעם ראשונה ששמרתי שבת. והאמת שאין כיף כזה, קצת זמן להתנתק מהכל ולהיות עם המשפחה".

בשבוע שעבר הוציא גולן סינגל חדש בשם "להיות רק בשמחה", שיר קצבי עם מסר של אמונה, אופטימיות והסתכלות חיובית על החיים.

במילות השיר הדגיש גולן את החשיבות של הודיה, תפילה ושמירה על שמחה בחיי היום-יום, לצד מסר כי גם כאשר מתמודדים עם קשיים - יש לזכור שהכול לטובה.

השיר מעלה על נס את המנוחה והברכה ביום השבת ככלי לשמירה על הנשמה והמשפחה, "שישה ימים אתה עמל בלי מנוחה, תנוח בשבת תהיה לך ברכה, תאהב את החיים כי יש לך על מה ואל תשכח לרקוד זה טוב לנשמה".